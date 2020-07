Repubblica - Castel Di Sangro può diventare la sede del ritiro per i prossimi sei anni: la situazione

Si lavora anche per il futuro in casa Napoli. In particolare la questione del ritiro è di stretta attualità, con il club che nei prossimi giorni ufficializzerà la sede di Castel Di Sangro. Secondo quanto riferisce Repubblica, si stanno creando i presupposti per un accordo a lunga scadenza: sei anni più sei. Tuttavia, spiega il quotidiano, il club azzurro ha un accordo fino al 2022 con Dimaro ed è possibile che possano esserci ulteriori evoluzioni.