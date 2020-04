Repubblica - Champions, ipotesi Final Four (o Final Eight) e prossima edizione a ottobre: gli scenari

Nella giornata di ieri la UEFA ha fatto sapere, tramite un comunicato ufficiale, che le Coppe europee di questa stagione dovranno concludersi. Come? Stando a quanto scritto oggi sulle colonne de La Repubblica, ci sarebbe l'idea di una Final Four in sede unica (Istanbul o Danzica) o Final Eight. Non è ancora chiara la formula, visto che dipenderà da quanto tempo ci sarà. All'inizio si partirebbe a porte chiuse, ma la finale (per aspirazione) sarà col pubblico. In questo modo si giocherà in estate, mentre la prossima edizione di Champions ed Europa League dovrebbero disputarsi a ottobre.