Repubblica - Clamorosa ipotesi: Napoli può andare di nuovo in Champions se campionato non riparte

Sono tanti gli scenari legati al futuro della stagione in corso. Tra questi, anche quello clamoroso di una classifica che si annullerebbe col campionato che ovviamente non ripartirebbe. Cosa succede, in quel caso' L'edizione odierna di Repubblica spiega che lo scudetto non verrebbe assegnato così come i pass per le competizioni attuali che spetterebbero alle squadre che si erano qualificate nella stagione 2018/19. Quindi Napoli secondo e in Champions League. Ma si tratta, spiega il quotidinao, di uno scenario molto poco probabile. E lo stesso De Laurentiis spinge per giocare.