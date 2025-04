Repubblica - Conte ha reso la vigilia quasi normale: merito dei suoi toni

Il quotidiano Repubblica oggi in edicola commenta la vigilia di Napoli-Empoli di questa sera e in modo particolare la conferenza stampa di ieri di Antonio Conte: "I suoi toni sono pacati: senza enfasi e all’apparenza addirittura anestetizzanti. Elementare, Watson.

A parlare invece è Antonio Conte e grazie alla strategia comunicativa del tecnico leccese a Castel Volturno è parsa quasi una vigilia qualsiasi, a dispetto della estrema delicatezza del momento. Il Napoli deve infatti vincere a tutti i costi per rispondere all’allungo in classifica dell’Inter - scappata a + 6, a sette giornate dalla fine del campionato - e tenere ancora in vita il sogno scudetto, nel fondamentale posticipo di stasera".