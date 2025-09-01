Repubblica, Corbo: "Campagna acquisti cara, confusa e pasticciata"

La campagna acquisti sembra pasticciata. Certamente confusa e cara. Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, si sofferma sulle scelte di mercato del Napoli: "Noa Lang (Psv, 25 milioni) Marianucci (Empoli, 9 ) Lucca (Udinese, 9 milioni di prestito e 26 obbligo di riscatto), Milinkovic-Savic (Torino, 21, Sam Beukema (Bologna, 30 ) visto e non visto, De Bruyne (parametro zero), Gutierrez (Girona, 20), Elmas (Lipsia, 2 di prestito, 17 diritto di riscatto), Hojlund (ManchesterUnited, 6 di prestito, 44 obbligo di riscatto condizionato dalla Champions).

Totale 200 circa. Troppi? Lucca peggiore in campo. Nella vigilia avrà sofferto della contemporanea, astiosa trattativa in un albergo vicino per Hojlund, l’attaccante destinato a togliergli il posto. Effetti negativi ed evitabili in una vigilia. Entrambi alti, ma diversi, possono comunque far tandem incrociandosi in un aggressivo 4-4-2? L’operazione imprevista per il mancino Hojlund costerà tra acquisto e ingaggio quinquennale cento milioni. Conte dirà ancora che il sostituto di Kvaratskhelia non è mai arrivato?".