Repubblica: "La rinuncia forzata al tridente e al 4-3-3 ha fatto danni"

"Il problema c’è e si vede, risultati alla mano. Sono trascorsi infatti più di due mesi dalla cessione di Kvaratskhelia e il Napoli non ha ancora trovato il suo sostituto naturale, al punto che Conte è stato addirittura costretto a modificare in corsa il suo assetto tattico, passando per estrema necessità al modulo 3- 5- 2". Così il quotidiano Repubblica sul momento anche tattico che sta vivendo la squadra azzurra, la squadra di Conte reduce dal pari col Venezia e che domenica dovrà affrontare il Milan al Maradona.

"Raspadori e Lukaku ce la stanno mettendo tutta per tamponare l’emergenza offensiva, ma sono lo stesso diminuite drasticamente le reti segnate – e di conseguenza le vittorie – degli azzurri. La rinuncia forzata al tridente e al 4-3-3 ha fatto danni e a Castel Volturno fervono i preparativi per tornare al passato", si legge.