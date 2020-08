Repubblica - Maksimovic non ha gradito la panchina col Barcellona: presto incontro con l'agente

Un rinnovo non ancora firmato e la delusione per l'esclusione a Barcellona. L'edizione odierna di Repubblica prova a ricostruire i motivi di una possibile cessione di Nikola Maksimovic: "Il rinnovo di contratto – quello attuale scade nel 2021 - sembrava scontato ma non è ancora arrivato. Un vero e proprio tormentone, dunque, al quale va aggiunto anche il malumore di Maksimovic per l’esclusione dalla formazione titolare contro il Barcellona. Si aspettava di giocare dal primo minuto per quanto dimostrato in precedenza e la panchina non l’ha gradita particolarmente. Lo scenario diventerà definitivo nei prossimi giorni e tutto dipenderà dall’incontro tra Fali Ramadani e Aurelio De Laurentiis".