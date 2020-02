Repubblica - Ospina ancora favorito su Meret, ballottaggio a tre in mediana

Dovrebbe toccare ancora a David Ospina difendere la porta del Napoli contro il Cagliari. Lo scrive l’edizione odierna di Repiubblica, che spiega come Meret non sia ancora al meglio e che dunque il colombiano resta il favorito per difendere i pali nella sfida alla squadra di Maran. C’è ottimismo, spiega il quotidiano, per i recuperi di Insigne e Koulibaly, mentre in mediana possibile un ballottaggio a tre tra Allan, Zielinski ed Elmas.