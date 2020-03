Repubblica su Koulibaly: "Sarà addio, lo United preparare l'offerta super per ADL"

Kalidou Koulibaly pronto a dire addio a fine stagione. Ci sono pochi dubbi sul futuro del senegalese secondo l'edizione odierna di Repubblica, che scrive come per il classe '91 è pronta ad aprirsi una vera e propria asta tra le due squadra di Manchester. Per il quotidiano, infatti, City e United sono sulle tracce di Kalidou, con lo United disposto ad offrire a De Laurentiis 85 milioni di euro per il difensore.