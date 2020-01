Repubblica - Telefonata ADL-Gattuso dopo la Fiorentina: patron nero ha chiesto spiegazioni

Umore nero per il presidente del Napoli dopo l'ennesima sconfitta, stavolta contro la Fiorentina, in campionato. Per questo, secondo Repubblica, al termine della gara il patron ha telefonato al suo allenatore, Gattuso, per chiedere spiegazioni. Un confronto tra i due per voltare pagina provando a ripartire e tornando a ottenere risultati. Il quotidiano aggiunge che lo stesso allenatore si è accorto che le difficoltà della squadra non erano legate solo ad Ancelotti ma anche alla fragilità di uno spogliatoio ormai bollente e condizionato da troppe voci, dal mercato ai rinnovi. Ma serve voltare subito pagina.