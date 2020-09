"Resto qui fino alla scadenza", Milik allo scontro col Napoli. Ma così ci perdono tutti

La trattativa con la Roma va avanti, qualche pista estera viene tenuta in considerazione, ma non è da escludere che Arkadiusz Milik resti al Napoli da separato in casa per il suo ultimo anno di contratto. Lo scrive anche oggi il Corriere del Mezzogiorno: "Milik non era stato convocato per l’amichevole contro il Pescara, stamattina non sarà con la squadra in partenza per Lisbona (stasera test contro lo Sporting); non l’ha presa bene ed è passato al contrattacco: resto qui fino alla scadenza (2021). Che in buona sostanza significa liberarsi a parametro zero la prossima primavera. Chi ci guadagna? Nessuno. Per lui sarebbe dura non giocare per così tanti mesi, per il Napoli inaudito non far cassa".