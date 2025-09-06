Restyling Maradona, niente fondi da De Luca e Manfredi spera in Fico alla Regione
Gaetano Manfredi punta su Roberto Fico per la presidenza della Regione Campania. E lo fa da tempo, a costo di spezzare definitivamente il filo già laceratissimo dei rapporti con il governatore De Luca. Ne scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno raccontando delle tante situazioni di contrasto tra Comune e Regione ed anche per i fondi per la vicenda stadio. Per questo il sindaco spera che l’esponente dei Cinquestelle diventi il nuovo presidente della Campania.
De Luca ha puntato sull’Arechi di Salerno, sostenendo lavori di trasformazione per circa 150 milioni. Stessa cifra che Manfredi ha chiesto alla Regione per rifare il Maradona. Ma De Luca non ha risposto. Nonostante si stia parlando dello stadio in cui giochi il Napoli campione d’Italia che senza riqualificazione rimarrà fuori dagli Europei di calcio 2032.
