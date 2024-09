Restyling Maradona, questo il piano di ADL per acquistarlo: a breve l'incontro con Zavanella

vedi letture

​​​​​​​Solo dopo, quando sarà messo a punto, verrà presentato all’amministrazione Manfredi, dalla quale De Laurentiis s’aspetta il via libera alla vendita dello stadio

Non solo la questione centro sportivo, con l'addio a Castel Volturno già programmato per fine stagione, ad occupare i pensieri di Aurelio De Laurentiis c'è anche la questione stadio, con l'idea di provare a ristrutturare in maniera importante il Maradona. Sulla questione scrive così l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "All’ordine del giorno c’è poi la questione stadio: nei prossimi giorni è in programma l’incontro tra il presidente e l’architetto Gino Zavanella per il restyling del Maradona.

Solo dopo, quando sarà messo a punto, verrà presentato all’amministrazione Manfredi, dalla quale De Laurentiis s’aspetta il via libera alla vendita dello stadio, considerato troppo costoso per le casse comunali. «Qualora non fosse possibile, opereremo da un’altra parte» aveva detto il numero uno azzurro, che ha l’obiettivo di far rientrare il Maradona tra i 5 stadi italiani di Euro 2032".