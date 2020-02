Retroscena Allan: Gattuso lo ha costretto ad allenarsi da solo il giorno di Cagliari-Napoli

Gennaro Gattuso non intende fare sconti a nessuno e lo ha dimostrato con la punizione data ad Allan e il segnale mandato all'intera squadra con quel gesto. Il brasiliano non si è allenato bene e allora il tecnico azzurro ha deciso di escluderlo dai convocati per la trasferta di Cagliari. Ma non solo. La Gazzetta dello Sport fa sapere che da Rino sarebbe arrivato anche un ordine. L'ex Udinese è stato obbligato a lavorare a Castel Volturno insieme ad un preparatore atletico, senza il resto della squadra, nel giorno della trasferta sarda. In modo da rimettersi in pista e ripartire per il bene del gruppo.