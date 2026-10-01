Retroscena Anguissa: in estate ha detto di no anche a Giuntoli: ecco le cifre
Svelato un retroscena relativo al mercato estivo e al futuro di Frank Anguissa, centrocampista del Napoli. In estate ci sarebbe stata la possibilità concreta di una sua partenza, con un'offerta economica già pronta: "Il no a Sarri e all'Atalanta ora ha un certo peso: in estate erano pronti una decina di milioni per lasciarlo andare via, ma l'affare non venne concluso". Una trattativa che, alla fine, non ha portato alla cessione del giocatore. Lo scrive Il Mattino.
Il precedente con Conte
Il quotidiano si sofferma anche sul rapporto tra Anguissa e le recenti vicende contrattuali, richiamando quanto accaduto nella scorsa stagione. "Trascinarsi dietro la sua faccia arrabbiata non deve essere semplice", si legge nell'analisi, che ricorda come già l'anno scorso Antonio Conte avesse percepito il malumore del centrocampista legato al rinnovo automatico.
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