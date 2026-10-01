Fatta per due rinnovi di contratto: manca solo l'annuncio

Rinnovi Napoli, fatta per un doppio prolungamento. Manca solo l'annuncio del club

Il direttore sportivo Giovanni Manna ha già definito il prolungamento di Luca Marianucci, mentre per Amir Rrahmani l'accordo sarebbe stato raggiunto. Restano invece da affrontare altre situazioni, a partire da quelle di Alex Meret e Stanislav Lobotka. Per il centrocampista slovacco, tuttavia, il Napoli può contare su un'opzione per estendere il rapporto di un'ulteriore stagione, motivo per cui la società non sarebbe chiamata a prendere una decisione immediata. Diverso il discorso relativo al portiere, il cui contratto presenta una scadenza più ravvicinata e richiede quindi maggiore attenzione. Lo scrive Il Mattino oggi in edicola.

Meret e Lobotka, due situazioni diverse

Proprio sulla situazione dei due giocatori, Il Mattino sottolinea: "E occhio ad altri due nodi: il rinnovo di Meret e quello di Lobotka. Il Napoli ha una opzione per un altro anno per lo slovacco, quindi non c'è l'acqua alla gola. Per Alex, invece, la fretta c'è". Il quotidiano ricorda inoltre un precedente legato al portiere friulano, che in passato aveva già affrontato una situazione contrattuale simile. "Ma il friulano ha già vinto uno scudetto con Spalletti giocando in scadenza. Quindi, nessun problema", si legge. Il Napoli continua dunque a lavorare sui rinnovi, con tempi e situazioni differenti per ciascun giocatore coinvolto.