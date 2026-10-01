Rinnovo Anguissa, tutto fermo ma ci sono spiragli: ricordate parole Manna?

Per Anguissa tutto fermo sui rinnovi di contratto, il Napoli riflette ma il suo futuro è in bilico: le ultime

Per Anguissa lontano dal campo resta aperta un'altra partita: quella legata al rinnovo del contratto. Un tema che continua a tenere banco in casa Napoli. Il centrocampista camerunese era inizialmente in scadenza a giugno di quest'anno, prima che il club decidesse di esercitare l'opzione prevista per prolungare l'accordo di un'ulteriore stagione.

Dialogo aperto, ma il tempo stringe

Il confronto tra l'entourage del giocatore e la società non si è comunque interrotto - scrive il Corriere dello Sport - e i contatti sono proseguiti anche nelle ultime settimane. A confermarlo era stato il direttore sportivo Giovanni Manna il 20 settembre, nel giorno della sfida tra Fiorentina e Napoli: "Se riusciremo a trovare una quadra funzionale per entrambi, bene. Altrimenti non ci saranno problemi, nel caso, a fine stagione a separarsi". Le parole del dirigente hanno lasciato aperti tutti gli scenari.