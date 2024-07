Retroscena Brescianini: Manna prova a beffare l'Atalanta, è sulla sua lista dai tempi della Juve

Sull'interesse per il mediano scrive così l'edizione odierna del Corriere dello Sport

ll ds Manna non ha ancora smesso di lavorare dietro le quinte per Marco Brescianini, 24 anni, il centrocampista del Frosinone che a fine campionato ha aperto una personalissima collezione di consensi e che negli ultimi giorni è finito al centro di un autentico intrigo che ha coinvolto l'Atalanta nel ruolo della grande favorita, poi la Fiorentina, il Milan e per finire il Napoli. Sull'interesse per il mediano scrive così l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Cioè Giovanni Manna: il giocatore è sulla sua lista sin dai tempi della Juve e a inizio giugno ne aveva già parlato con il suo agente Riso, salvo poi frenare perché senza uscite a centrocampo non ci saranno entrate. Il fatto, però, è che il futuro di Gianluca Gaetano non è deciso, e così il Napoli sta provando l'inserimento in extremis su Brescianini. Un giocatore completo, corsa e tecnica, qualità e quantità, sacrificio e qualche gol. Di prospettiva: il Frosinone lo valuta 12 milioni di euro, ma il Milan conserva il 50% della sua rivendita. L'Atalanta sembra avanti rispetto a tutti, ma il mercato è un gioco strano".