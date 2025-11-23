Infortunio Lukaku, CdS annuncia: "Ora è pronto! Ecco quando sarà convocabile"

di Pierpaolo Matrone

Arrivano ottime notizie per Antonio Conte dopo la convincente vittoria ottenuta ieri contro l'Atalanta. Non solo tre punti pesantissimi, ma anche un motivo in più per guardare con fiducia al futuro: Romelu Lukaku è pronto al rientro. Come riporta il Corriere dello Sport, l'attaccante belga sarà convocabile per il prossimo scontro diretto in programma domenica all'Olimpico contro la Roma. Lukaku, ieri in tribuna ad esultare con Anguissa per i gol dei compagni, torna così a disposizione di Conte in un momento cruciale del campionato.

Big Rom ritroverà un Napoli vivo e combattivo, dovrà lottare per ritagliarsi un posto da titolare vista la folta concorrenza. La sua presenza, tuttavia, garantisce a Conte un'opzione offensiva di altissimo livello, fondamentale per affrontare il tour de force di partite. Il Napoli, capolista almeno per una notte, si prepara per Roma con un'arma in più.