Napoli-Atalanta, tensione altissima: lo sfogo di Conte ha reso la partita vitale

E’ il giorno di Napoli-Atalanta ed i partenopei ci arrivano con l’acqua alla gola. La mannaia delle parole di Conte incombono su tutto e tutti: “Non accompagnerò il morto”, ricorda quest’oggi il quotidiano Il Mattino, sottolineando il peso della partita, dopo giorni ad alta tensione proprio a causa delle parole del tecnico a Bologna, anomale così come il silenzio prima della sfida all’Atalanta.

Le parole di Conte sono piede appuntite e non casuali: quando escono dalla bocca di uno come lui - si legge - bisogna stare attenti che non si traducano in azione. Il Napoli è chiamato a vincere per rilanciarsi in classifica ma anche per mettere da parte i cattivi pensieri. Conte è teso, ma del resto se questa gara è diventata così vitale è colpa delle sue frasi e delle accuse alla squadra.

