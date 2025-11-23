Prima gioia Lang, le pagelle dei quotidiani: "Ora ha un sorriso che qui non si era ancora visto"

Noa Lang è stato uno dei protagonisti di Napoli-Atalanta. Al debutto da titolare al Maradona, l'esterno offensivo olandese trova il suo primo gol in maglia azzurra e in Serie A. E pure gli elogi dei quotidiani. Il Corriere dello Sport lo premia con un 7 in pagella: "La notte che sognava da tempo. Prima da titolare al Maradona con gol di testa accolto con un sorriso convincente che da queste parti non si era (ancora) mai visto". Stesso voto anche da parte de La Repubblica e del Corriere della Sera.

Mezzo punto in meno invece da La Gazzetta dello Sport: "Bagna il debutto da titolare al Maradona con la prima rete di questa nuova avventura. Segna di testa non la specialità della casa. Ma è un nuovo inizio". Infine il giudizio de Il Mattino: "Il suo primo gol in A arriva con un colpo di testa dove c'era scritto "basta spingere". Djimsiti gli monta la guardia e gli concede solo un paio di spunti interessanti. Si vede meno di Neres in fase di pressione".