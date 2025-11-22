Conte passa a 3 e c'è una mossa tattica specifica per arginare Lookman

Per la sfida all'Atalanta è pronta la rivoluzione di Antonio Conte. Tutti i quotidiani concordano sul cambio di sistema di gioco con un 3-4-2-1 con l'aggiunta di un centrale difensivo e l'uscita di Elmas per far spazio a Neres e probabilmente anche a Lang dietro Hojlund. Difesa a tre, o forse a cinque, considerando che sulle corsie andranno capitan Di Lorenzo a destra e Miguel Gutierrez a sinistra, una delle poche note positive delle ultime settimane in casa Napoli.

In merito alla posizione di Di Lorenzo, la Gazzetta dello Sport racconta la mossa anche tattica di Conte: "Capitan Di Lorenzo fu posizionato nel ruolo di difensore destro. Oggi, invece, Giovanni dovrebbe tornare ad avere più libertà di spinta a tutta fascia e meno compiti di copertura. Un modo, forse, anche per arginare lo spauracchio Lookman, che quando vede l’azzurro Napoli si esalta. Il sacrificato, allora, sarà l’altro senatore del gruppo: Matteo Politano. Uomo di fatica e di sudore, uno degli intoccabili fin qui dell’era Conte. Ma anche i supereroi hanno bisogno di riposare e Politano più di altri ora va gestito".