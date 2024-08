Retroscena Conte: ha fatto visita al murale di Maradona in piena notte

Antonio Conte si sta inserendo sempre di più e meglio nella sua nuova veste di allenatore del Napoli. Come evidenziato dall'edizione napoletana del quotidiano Repubblica, un paio di sere fa - in piena notte - il tecnico ha portato il suo personale omaggio al simbolo cittadino Diego Armando Maradona e al murales a lui dedicato nei Quartieri Spagnoli. In maniera anonima, lontano dai clamori, ha assaporato il momento e fornito il suo omaggio nel giorno libero concesso alla squadra dopo il 3-0 al Bologna.