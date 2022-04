Retroscena da Castel Volturno: confronto ADL-Spalletti, i dati della squadra sono buoni

Napoli stanco nel finale? I dati dicono altro, lo scrive il Corriere del Mezzogiorno nel suo focus

© foto di www.imagephotoagency.it

Napoli stanco nel finale? I dati dicono altro, lo scrive il Corriere del Mezzogiorno nel suo focus: "De Laurentiis, Spalletti, il suo staff sicuramente stanno riflettendo in queste settimane ma filtra che i dati siano complessivamente buoni. Qualche singolo può non essere in condizioni ottimali, come Fabian Ruiz per la nota storia della pubalgia, ma il Napoli a Bergamo poco più di tre settimane fa ha chiuso la gara in crescita sotto il profilo della brillantezza. Nelle analisi che più volte ha fatto Spalletti, i termini spesso utilizzati sono intensità, attenzione, continuità, timore nelle difficoltà".