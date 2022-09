Retroscena da Castel Volturno: Spalletti ha iniziato a provare soluzioni tattiche creative

Spalletti non ha avuto molti giorni per preparare al meglio il piano gara, ma da ieri ha iniziato a provare qualche soluzione “creativa”

Spalletti non ha avuto molti giorni per preparare al meglio il piano gara, ma da ieri ha iniziato a provare qualche soluzione “creativa” anche se la sensazione — per adesso — è che non voglia togliere certezze alla squadra che fin qui si è proposta meglio con il 4-3-3. Non è solo questione di numeri, bensì di caratteristiche dei calciatori, che poi sono quelle che il tecnico del Napoli vuole assemblare al meglio anche tenendo presente l’avversario che avrà di fronte di volta in volta. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.