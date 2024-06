Retroscena Di Lorenzo: ADL ha contattato direttamente il capitano del Napoli

”Il dialogo è continuato anche a cena con Antonio Conte al Parker's. Le parti hanno iniziato questa vicenda con posizioni opposte".

Aurelio De Laurentiis si è mosso direttamente per Giovanni Di Lorenzo: ha contattato il calciatore nel ritiro tedesco della nazionale di Luciano Spalletti. Lo rivela l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: ”Il dialogo è continuato anche a cena con Antonio Conte al Parker's. Le parti hanno iniziato questa vicenda con posizioni opposte.

Il Napoli non vuole assolutamente privarsi di Di Lorenzo che, invece, ha esternato tramite il suo agente la volontà di andare via. I due incontri consecutivi fotografano l'irruzione di De Laurentiis in questa vicenda spinosa e arrivano dopo un weekend in cui il presidente del Napoli ha avuto dei contatti anche con Di Lorenzo dal ritiro della Nazionale in Germania".