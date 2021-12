Retroscena Dries: ADL gli ha chiesto di stappare la bottiglia, la sua reazione

Dries Mertens non si aspettava di essere sostituito mercoledì all'intervallo contro lo Spezia. L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta un retroscena: "Il presidente prova a rincuorare tutti e invita Mertens, capitano di giornata e simbolo del gruppo, ad aprire la bottiglia ma lui nicchia. Resta seduto. E' incavolato per la sostituzione con Petagna decisa da Spalletti alla fine del primo tempo, tanto da discuterne civilmente con l'allenatore proprio nel corso dell'intervallo, e per tirarlo su ci vogliono Ghoulam e i compagni".