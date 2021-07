Retroscena Dries - Aveva contattato Giuntoli e il medico del Napoli per informarli dell'intervento

Dries Mertens soffriva da tempo di problemi alla spalla e per questo ha scelto di operarsi per non compromettere la prossima stagione, in teoria l’ultima con il Napoli, considerato che il suo contratto scadrà a giugno prossimo, quando avrà già compiuto 35 anni. Nei giorni scorsi, scrive La Gazzetta dello Sport, l’attaccante aveva contattato sia Cristiano Giuntoli sia il medico sociale per informarli della sua decisione di sottoporsi all’intervento