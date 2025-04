Retroscena Cdm: Conte ha apprezzato Rafa Marin nelle sfide in allenamento con Lukaku

"Rafa Marin aveva chiesto la cessione a dicembre, c'era l'accordo per il prestito oneroso ad un milione di euro con il Villarreal, ma il Napoli non riuscì a chiudere le trattative prima per Danilo e poi per Comuzzo, così non ha potuto far artire il centrale cresciuto nel vivaio del Real Madrid". Così scrive del difensore spagnolo l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

"Dopo la chiusura del mercato invernale, Rafa Marin ha lavorato in allenamento con grande applicazione dando dei segnali di crescita soprattutto nelle partitelle in cui spesso ha lavorato in copertura su Lukaku. Durante le sedute, Conte ha apprezzato diverse volte il modo in cui Rafa Marin si è mosso su Big Rom che, come dimostrano i 12 gol e i 10 assist, non è un cliente semplice"