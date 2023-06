Retroscena Gazzetta: ADL aveva contattato Italiano già la scorsa estate

Vincenzo Italiano ha rapito da tempo le attenzioni di Aurelio De Laurentiis. Non a caso già la scorsa estate il club azzurro si era fatto avanti

Vincenzo Italiano ha rapito da tempo le attenzioni di Aurelio De Laurentiis. Non a caso già la scorsa estate il club azzurro si era fatto avanti per lui, quando erano emersi i primi scricchiolii con Luciano Spalletti. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che poi aggiunge: "Nell’attuale stagione l’allenatore ha confermato con i viola di avere i numeri per il salto di qualità definitivo dopo le imprese con lo Spezia. Il 45 enne tecnico ha comunque dimostrato tanto carattere nella gestione dei giocatori, un’attitudine indispensabile per subentrare a Spalletti".