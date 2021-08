Retroscena Gazzetta su Insigne: "ADL non gli ha mai perdonato ammutinamento e Napoli-Verona"

Lorenzo Insigne può non rinnovare non solo per motivi economici. Il presidente - scrive La Gazzetta dello Sport - non gli ha mai perdonato l’atteggiamento assunto la notte dell’ammutinamento, quando da capitano, non fece nulla per convincere i compagni a desistere dalla loro decisione di disertare il ritiro imposto dalla proprietà. E poi, non ha ancora smaltito la rabbia e la delusione per la mancata qualificazione alla Champions League, conseguenza di una gara sciagurata disputata da Insigne e dalla squadra, contro il Verona. Un pareggio che è costato a De Laurentiis 50 milioni di euro