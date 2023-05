Retroscena Gazzetta: tensione con Spalletti già un anno fa, ADL cercò sostituto

Già ad aprile di un anno fa i rapporti fra De Laurentiis e Spalletti erano tesi assai

Già ad aprile di un anno fa i rapporti fra De Laurentiis e Spalletti erano tesi assai fa sapere l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Non solo perché il presidente punzecchiava Luciano che gli rispondeva per le rime, ma soprattutto perché il numero uno del Napoli aveva anche contattato dei tecnici convinto addirittura di poter cambiare guida in corsa dopo la sconfitta di Empoli, pur di non mettere a rischio la qualificazione in Champions, indispensabile per portare avanti la rivoluzione estiva. Poi la squadra vinse tutte le partite, le divergenze - già profonde - furono messe da parte, senza mai un chiarimento.