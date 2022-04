Retroscena Insigne: dopo la Roma era distrutto, da separato in casa aveva un solo sogno

Insigne è un giocatore emotivo, passionale, che ha sempre vissuto con particolare trasporto il suo ruolo, da capitano e punto di riferimento

Lorenzo Insigne è un giocatore emotivo, passionale, che ha sempre vissuto con particolare trasporto il suo ruolo, da capitano e punto di riferimento per lo spogliatoio. Lunedì non sono state le sue prime lacrime napoletane, il ricordo più vivo è la sconfitta in Supercoppa, il pianto per il rigore sbagliato contro la Juventus. Dopo la partita contro la Roma Lorenzo era distrutto, in quest’annata da «separato in casa» in chiave prospettica dopo la firma con il Toronto, si è aggrappato al suo sogno più grande: vincere lo scudetto. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.