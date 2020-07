Retroscena Insigne: giocherà sempre, c'è un dato sorprendente sulla condizione fisica

Nel presentare la sfida di questa sera tra Napoli e Milan, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla così di Insigne: "Dunque con Callejon e Mertens, in gol mercoledì a Genova, ci sarà Lorenzo Insigne che è l’unica eccezione nelle rotazioni impostate dall’allenatore. Il capitano sarà l’unico azzurro sempre titolare sinora dalla ripresa, e domani sarà l’ottava partita in un mese esatto. La gamba di Lorenzinho “gira” benissimo - nei test sul recupero fisico è il migliore - ed essendo il Milan il suo bersaglio preferito (6 gol in 15 sfide) c’è da attendersi un Insigne ispirato".