Retroscena Insigne: Massa gli aveva fatto i complimenti prima dell'espulsione

Lorenzo Insigne è un ragazzo dal cuore grande così. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che aggiunge: "Le sue iniziative a favore dei più deboli sono numerose e, spesso, preferisce che non vengano pubblicizzate. La sua donazione di 100 mila euro all’ospedale Pascale di Napoli, in pieno lockdown, è stato un gesto molto apprezzato, così come le sue elargizioni per i bambini bisognosi. Anche in partita, comunque, sa farsi apprezzare. Prima dell’espulsione, aveva ricevuto persino i complimenti dello stesso Massa per la collaborazione in campo. Poi, quel “vaffa” ha rovinato la sua serata e quella del Napoli".