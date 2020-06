Retroscena: la squadra voleva andare in Calabria per i funerali della sorella di Gattuso

Programma già stabilito: domani mattina Gattuso sarà a Castel Volturno per dirigere l'allenamento della sua squadra e nel pomeriggio sarà a Corigliano Calabro per i funerali di sua sorella Francesca, morta giovanissima, a 37 anni, martedì mattina, per una forma gravissima di diabete. L'edizione odierna di Repubblica fa sapere che Insigne e compagni avevano pensato di presenziare alla funzione, volevano essere vicini al proprio allenatore, poi hanno desistito a causa della pandemia e del suo rigido protocollo.