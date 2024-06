Retroscena Lukaku: ha già detto sì al Napoli, si sente sempre con Conte

Romelu Lukaku è la prima scelta per il Napoli e per Antonio Conte, questa non è una novità. I due infatti sono molto legati

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Romelu Lukaku è la prima scelta per il Napoli e per Antonio Conte, questa non è una novità. I due infatti sono molto legati dai tempi dell'Inter e non hanno mai smesso di sentirsi dopo il periodo nerazzurro, ma adesso le chiamate e i messaggi sono diventati di più perché il tecnico lo vuole portare in Campania per metterlo al centro del progetto e lui ovviamente ha aperto immediatamente all'ipotesi. Il suo obiettivo è tornare imprescindibile e lavorare ancora con Conte. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.