Retroscena Ostigard: il Napoli spera possa diventare fortissimo come Koulibaly

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

L’acquisto di Ostigard non è legato alla situazione Koulibaly. Anzi il Napoli spera che lo scandinavo possa crescere al fianco del campione senegalese. Il club confida con questo ingaggio di aver preso un prospetto importante proprio come lo era Kalidou quando arrivò nel 2014 al Napoli, praticamente alla stessa età del norvegese, giovane speranza dal Genk. Leo sembra avere le qualità per poter crescere negli anni e diventare fortissimo nel proprio ruolo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.