Retroscena: Ounas era ad un passo dal Marsiglia, così è rimasto al Napoli

Adam Ounas grande protagonista col Napoli di Spalletti, due volte titolare nelle ultime due partite contro Leicester e Atalanta, eppure in estate era ad un passo dall'addio: "A fine mercato il Napoli trattava la sua cessione con il Marsiglia e Adam era anche deciso ad accettare convinto che in Francia avrebbe trovato più spazio e maggiore continuità, ma poi il signor Luciano spiegò sia al club sia al giocatore stesso quanto puntasse sul suo talento e il finale scontato è cambiato in un clic".