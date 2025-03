Retroscena Politano-Italia: il motivo della convocazione di Spalletti

Luciano Spalletti, come promesso, ha riportato il dribbling, scrive il Corriere dello Sport in merito al ritorno tra i convocati di Politano e Zaccagni. Due ali vere quindi a disposizione per aggirare la Germania e colpirla dove ritiene sia più vulnerabile, sui terzini. L’esterno del Napoli, con la copertura di Di Lorenzo, si è abituato a giocare con la difesa a tre. Il capitano della Lazio crea gli spazi per le discese di Tavares e si muove per vie centrali, quasi da trequartista, come a inizio carriera.

L'elenco completo dei convocati:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Gatti (Juventus), Matteo Ruggeri (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Cesare Casadei (Torino), Davide Frattesi (Inter), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Atalanta), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).