Retroscena Simeone: in Italia solo Pisa, altrimenti Siviglia, il motivo

Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, sembra destinato a lasciare il Napoli in questa sessione di mercato. Tra i club interessati all'argentino, il Pisa, che ha un posto speciale nel cuore del Cholito essendo stata la squadra in cui ha militato il papà Diego Pablo negli anni novabta, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Simeone ha dato la priorità al Siviglia, club in cui ritroverebbe Mathias Almeyda, il tecnico che lo lanciò ai tempi del Banfield.

Tuttavia, in Italia è il Pisa a essere in pole position, grazie anche al forte legame con la città e con la squadra nerazzurra. Simeone avrebbe manifestato disponibilità ad accettare un progetto di salvezza in Serie A, mettendo l'aspetto emotivo e familiare davanti alle ambizioni di vertice. La trattativa appare lunga e complessa, ma il calciatore ha chiaramente espresso le sue preferenze: “in Serie A solo Pisa, altrimenti Siviglia”.