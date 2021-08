Retroscena - Spalletti-Osimhen, confronto dopo il rosso: il pensiero del tecnico

Spalletti ha voluto affrontare in riunione con Osimhen l'episodio del rosso col Venezia, puntando proprio sul concetto espresso pubblicamente dopo la prima del Maradona: la gestione dell'esuberanza, con tanto di esempi ed episodi. Momento formativo, comunque: il signor Luciano apprezza moltissimo la generosità e il fuoco che animano il ragazzo che corre come una gazzella e lotta come un leone, ma da maestro di calcio non può esimersi dal favorirne la crescita complessiva. Lo riporta il Corriere dello Sport.