Retroscena su Conte-Di Lorenzo: ne ha chiesto la permanenza prima di firmare col Napoli

Sul Corriere dello Sport tiene banco la questione legata al futuro del capitano.

"Il Napoli e Di Lorenzo sono tornati a parlarsi. Seppur indirettamente a guardarsi negli occhi, a ragionare, a spiegarsi: non accadeva da un po’, dalla settimana del sipario sul campionato, quando il capitano chiese ufficialmente la cessione al club, spiegando di ritenere chiuso il proprio ciclo". Sul Corriere dello Sport tiene banco la questione legata al futuro del capitano.

"Un colpo al cuore del mondo azzurro. All’epoca, però, non c’era ancora Antonio Conte, ma poi l’allenatore è diventato lui. E la linea s’è trasformata in una filastrocca da mandare giù a memoria: Di Lorenzo è incedibile. Non si muove. È punto fermo, una colonna, una base della rifondazione. Giovanni Di Lorenzo, nelle idee del tecnico, è il capitano della sua squadra, un elemento imprescindibile. Uno dei primissimi di cui ha preteso l’incedibilità alle soglie della firma insieme con Kvara - tanto per fare un nome da copertina -, oltre ad altri valorosi ex campioni d’Italia. Sì: tutte cose che il tecnico ha ribadito anche ieri, nel corso dell’incontro andato in scena al Grand Hotel Parker’s di corso Vittorio Emanuele con il suo agente Mario Giuffredi e il ds Manna"