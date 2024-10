Retroscena su Gilmour: da tempo Conte pensava di lanciarlo dal 1'

Così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive della possibile titolarità di Gilmour

Conte da tempo pensava di lanciare Billy nell’undici titolare, per la qualità e l’intensità dimostrata negli allenamenti. Così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive della possibile titolarità di Gilmour ad Empoli per l'infortunio di Lobotka: "E la voglia di conquistare subito l’Italia. Poi, però, ha dovuto fare i conti con un Lobotka formato tricolore e ha frenato l’istinto: «Ho spinto per avere Gilmour perché è intelligente, vede subito la giocata.

Mi sta mettendo in difficoltà nelle scelte» aveva detto prima di Como. Finora, Antonio gli ha dato soltanto una chance dal 1’ in Coppa Italia e accanto a Lobo, e l’esperimento del doppio play era stato ampiamente promosso. Ma l’idea torna nel cassetto in vista di Empoli" si legge sulla rosea.