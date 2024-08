Retroscena su Lukaku: ha rifiutato l'Aston Villa che avrebbe pagato i 44 mln della clausola

Sul Corriere dello Sport si parla del tormentone del numero 9 in casa Napoli

Victor Osimhen è ancora a Napoli e dopo la gara di sabato sera contro il Modena, per la quale non era convocato, insieme a Ngonge è stato visto e filmato da alcuni tifosi in un locale di Coroglio a fare serata". Sul Corriere dello Sport si parla del tormentone del numero 9 in casa Napoli: "Attende un segnale dall’Arsenal o dal Psg, che per ora è fermo su un’offerta che non soddisfa De Laurentiis e ben lontana dalla clausola.

Aspetta e spera, come Romelu Lukaku: il belga ha rifiutato gentilmente l’Aston Villa, squadra che farà la Champions e che avrebbe pagato la clausola al Chelsea (44 milioni). I Blues, al Napoli, ne chiedono un po' meno, 40, mentre l’offerta degli azzurri è ferma a 25 più bonus. Una distanza che entrambe le parti sperano di colmare nei prossimi giorni, vista l'emergenza del Chelsea di far cassa e l'impellenza del Napoli nel dare a Conte un centravanti titolare".