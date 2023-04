Retroscena sul volo di rientro da Torino: ha rischiato di cambiare rotta

Curioso retroscena svelato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport sul volo che ha riportato il Napoli in città da Torino

"La squadra atterra alle 2.17, in perfetto orario, ma per un po’ l’ aereo rischia di cambiare rotta: troppi fumogeni, troppa nebbia e anche un razzo che piove in pista. Pericolo scampato: ci pensa il vento. I tifosi, organizzati e non, nel frattempo cantano e brillano i fuochi nel cielo, sventolano sciarpe e bandiere, suonano trombe e tamburi".