Retroscena Superlega: Juve, Real e United fautori del progetto. Ruolo centrale anche del Milan

Tramite le pagine de la Repubblica viene ricostruito un retroscena riguardante la spinta che ha portato alla creazione della SuperLega da parte delle 12 big europee. Il quotidiano cita delle anticipazioni del NY Times che spiega come il presidente della Juventus Andrea Agnelli, quello del Real Madrid Florentino Perez e la famiglia Glazer proprietaria del Manchester United sarebbero dall'estate scorsa i fautori del progetto, con l'ombrello di non meglio precisati fondi di investimento americani. Un ruolo centrale lo avrebbe però anche il Milan del fondo Elliott, con l'ad Ivan Gazidis (ha un passato nella MLS). Più attendista il nuovo Barcellona: con Bartomeu i catalani erano pronti ad appoggiare con forza la SuperLega, adesso con Laporta l'adesione c'è stata pur con una minore esposizione in prima persona.