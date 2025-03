Retroscena Zielinski: altra panchina, ma vuole lo Scudetto per dare un senso alla sua scelta

Contro il Napoli toccherà a Mkhitaryan, inamovibile nel gioco di Inzaghi. Panchina per l'ex Zielinski che però resta uno dei jolly a disposizione per il secondo tempo. Secondo il Corriere dello Sport il polacco sta alzando i giri del motore e il suo contributo, quando entra, è sempre più evidente ma questa sera al Maradona, per lui, non potrà che essere un momento particolare:

"Torna, infatti, nello stadio che è stato casa sua per 8 anni. Zielinski era stato uno dei grandi protagonisti dello scudetto conquistato due anni fa. L’ultima, però, è stata una stagione amara sotto tutti i punti di vista e non solo perché si è consumato un lungo addio. Giocare contro il proprio passato non è mai semplice, ma vuole a tutti i costi lo scudetto: conquistarlo sarebbe la dimostrazione di non aver sbagliato scelta nel cambiare maglia".