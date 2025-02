Riecco il leader difensivo: torna Buongiorno, ma con una novità

Alessandro Buongiorno, il primo grande assente degli ultimi due mesi di Napoli, tornerà titolare sabato all’Olimpico contro la Lazio. Di nuovo dal primo minuto dopo l’infortunio alla schiena - la frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari - rimediato in allenamento il 16 dicembre: dal quel momento, il nulla. La trasferta a Udine e poi otto partite a guardare: sei a casa, le ultime due con la Roma e l’Udinese in panchina. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

La novità è rappresentata dal fatto che col passaggio al 3-5-2 Buongiorno farà il centrale tra Rrahmani e Juan Jesus mentre a inizio stagione giocava come centro-sinistra con Di Lorenzo e Rrahmani.