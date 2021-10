Rigori, si cambia! Gazzetta annuncia: "Basta rigorini per chi mette il piede per farsi toccare"

"Più comunicazione e meno rigorini" è questa la linea scelta dai vertici arbitrali dopo dieci giornate già ricche di episodi e polemiche, scrive la Gazzetta dello Sport che racconta di difficoltà prevedibile visto che la classe arbitrale è divisa tra fischietti esperti non straordinari e giovani da lanciare e supportare, con una struttura dirigenziale meno ricca e solida rispetto al passato. Si era deciso per il pugno duro per evitare che la forte personalità di allenatori esperti potesse mettere in difficoltà una classe arbitrale a volte leggera, ma dopo tanti rossi adesso l’input è tornare a dialogare. Tema ancora più caldo quello dell'eccesso di rigori, anzi di rigorini:

"Anche qui la richiesta dei vertici è chiara: basta punire qualsiasi tocco lieve e bisogna stoppare i frequenti tentativi degli attaccanti di mettere un piede tra difensore e palla solo per essere toccati. Quelli non sono rigori, ma furbate. Qui però serve che i varisti siano in linea con i direttori di gara, evitando il più possibile la cosiddetta discrezionalità. Altrimenti si torna rapidamente ai sospetti che un tocco diventi lieve o forte in base al peso e al colore delle maglie".